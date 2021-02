NBA 2020/2021: Dallas ferma Brooklyn, non basta un super Embiid contro Cleveland (Di domenica 28 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Brooklyn vede fermarsi la sua striscia di otto vittorie consecutive contro Dallas: una sconfitta fisiologica, dato che è giunta con le assenze di Kevin Durant e Kyrie Irving. Cleveland batte a domicilio Philadelphia nonostante un Joel Embiid da 42 punti e 13 rimbalzi. Utah torna a vincere e supera Orlando grazie ai 31 punti di Donovan Mitchell, mentre il successo di New York contro Indiana vale il quarto posto a Est per i Knicks. I Nuggets travolgono i Thunder con Nikola Jokic che si può vantare dell’ennesima tripla doppia. San Antonio passa contro ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBAvedersi la sua striscia di otto vittorie consecutive: una sconfitta fisiologica, dato che è giunta con le assenze di Kevin Durant e Kyrie Irving.batte a domicilio Philadelphia nonostante un Joelda 42 punti e 13 rimbalzi. Utah torna a vincere ea Orlando grazie ai 31 punti di Donovan Mitchell, mentre il successo di New YorkIndiana vale il quarto posto a Est per i Knicks. I Nuggets travolgono i Thunder con Nikola Jokic che si può vantare dell’ennesima tripla doppia. San Antonio passa...

