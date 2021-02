Naqpoli | Osimhen premiato come miglior attaccante nigeriano del 2020

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Victorè statoilcentravanticon il premio Ballers Awards. Sono stati considerati i risultati dello scorso anno per assegnare il premio. Victorè dunque ildel. Un premio che i tifosi napoletani vorrebbero mostrasse sul campo già a partire dalle prossime giornate. Al suo rientro infatti i partenopei chiedono sicuramente dei gol. Vogliono convincersi che sia stato un buon acquisto. In effettiha molto faticato in questi primi mesi a Napoli nonostante un buon approccio condito da 2 gol in ...