Napoli, picchiato con mazzo chiavi per un parcheggio: fotografato l’aggressore (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutipicchiato con una violenza inaudita, colpito al viso con un mazzo di chiavi per costringerlo a cedere più velocemente il posto auto, malgrado se ne stesse andando. È successo ieri, in via Luigi Rizzo, nei pressi di via Cavalleggeri d’Aosta, a Napoli. La vittima è un giovane di 26 anni, I.C., che era a bordo dell’auto della fidanzata, insieme con altre due amiche. Mentre stavano uscendo da un parcheggio, è giunto un altro automobilista, molto più avanti con l’età, che aveva fretta di sistemare la sua vettura. Per poco le due auto non si scontrano e dalle parole si è rapidamente passato ai fatti. L’uomo, appena dopo avere sistemato la sua vettura si è avvicinato all’auto del giovane armato di cattive intenzioni impugnando le chiavi dell’auto come se fossero ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuticon una violenza inaudita, colpito al viso con undiper costringerlo a cedere più velocemente il posto auto, malgrado se ne stesse andando. È successo ieri, in via Luigi Rizzo, nei pressi di via Cavalleggeri d’Aosta, a. La vittima è un giovane di 26 anni, I.C., che era a bordo dell’auto della fidanzata, insieme con altre due amiche. Mentre stavano uscendo da un, è giunto un altro automobilista, molto più avanti con l’età, che aveva fretta di sistemare la sua vettura. Per poco le due auto non si scontrano e dalle parole si è rapidamente passato ai fatti. L’uomo, appena dopo avere sistemato la sua vettura si è avvicinato all’auto del giovane armato di cattive intenzioni impugnando ledell’auto come se fossero ...

