Napoli, Osimhen premiato come miglior attaccante nigeriano del 2020 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è stato premiato come il miglior centravanti nigeriano con il premio Ballers Awards 2020. Sono stati considerati i risultati dello scorso anno per assegnare il premio. Victor Osimhen è dunque il miglior attaccante nigeriano del 2020. Un premio che i tifosi napoletani vorrebbero mostrasse sul campo già a partire dalle prossime giornate. Al suo rientro infatti i partenopei chiedono sicuramente dei gol. Vogliono convincersi che sia stato un buon acquisto. In effetti Osimhen ha molto faticato in questi primi mesi a Napoli nonostante un buon ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Victorè statoilcentravanticon il premio Ballers Awards. Sono stati considerati i risultati dello scorso anno per assegnare il premio. Victorè dunque ildel. Un premio che i tifosi napoletani vorrebbero mostrasse sul campo già a partire dalle prossime giornate. Al suo rientro infatti i partenopei chiedono sicuramente dei gol. Vogliono convincersi che sia stato un buon acquisto. In effettiha molto faticato in questi primi mesi anonostante un buon ...

