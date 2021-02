Napoli-Benevento | niente dichiarazioni nel post-gara | silenzio stampa azzurro anche dopo il 2-0 al ‘Maradona’ La situazione

Leggi su mediagol

(Di domenica 28 febbraio 2021) Prosegue ildel.Ilconquista tre punti in casa contro ile si avvicina alla zona Champions League. A decidere le reti di Mertens e Politano, che permettono agli azzurri di aggiudicarsi il derby campano contro i giallorossi e di centrare l'aggancio alla Lazio. Tre punti importanti per la formazione di Gattuso che, nonostante la vittoria di questa sera, non ha rilasciato interviste nel. Prosegue dunque la linea della società,aver parlato in occasione della sfida di Europa League contro il Granada nel rispetto delle regole UEFA, è tornato il