Napoli – Benevento: le probabili formazioni del match (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Napoli deve ritrovare la vittoria dopo la brutta uscita dall’Europa League contro il Granada e contro il Benevento conta nel recupero di un titolarissimo Archiviata l’uscita europea contro il Granada, il Napoli guarda avanti in campionato. Domenica alle 18:00 al Maradona arriva il Benevento di mister Inzaghi e per gli azzurri i tre punti devono essere un obbligo. QUI Napoli – Con Osimhen difficilmente recuperabile Gattuso ha gli uomini contati in attacco. Rientra Dries Mertens che probabilmente lavorerà per una chance dal primo minuto. Nel 4-2-3-1 di mister Gattuso spazio a Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Scalpita Ghoulam sull’out di sinistra reduce dall’ottima prova europea contro il Granada. A centrocampo si ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021) Ildeve ritrovare la vittoria dopo la brutta uscita dall’Europa League contro il Granada e contro ilconta nel recupero di un titolarissimo Archiviata l’uscita europea contro il Granada, ilguarda avanti in campionato. Domenica alle 18:00 al Maradona arriva ildi mister Inzaghi e per gli azzurri i tre punti devono essere un obbligo. QUI– Con Osimhen difficilmente recuperabile Gattuso ha gli uomini contati in attacco. Rientra Dries Mertens che probabilmente lavorerà per una chance dal primo minuto. Nel 4-2-3-1 di mister Gattuso spazio a Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Scalpita Ghoulam sull’out di sinistra reduce dall’ottima prova europea contro il Granada. A centrocampo si ...

