Napoli-Benevento | le pagelle degli azzurri | bentornato Dries

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLedelal termine del match contro il: Meret 6: Praticamente mai chiamato poco in causa. Tiene a bada la difesa con personalità. Di Lorenzo 6,5: Il terzino spinge tanto e bene. A volte si perde un po’ in fase difensiva ma si fa perdonare con il gol rocambolesco che segna il 2-0 sul cartellone. Rrahmani 7: Il difensore ha acquisito maggiore sicurezza al fianco di Koulibaly. Svetta sempre più in alto di tutti e non fa mai girare Lapadula verso la porta. Rispetto alle precedenti uscite riesce a temporeggiare molto bene sulle offensive avversarie. Koulibaly 5,5: Una partita buona rovinata dal’espulsione nel finale. In questo momento, e a 70 metri dalla porta di Meret, non er necessario. Doveva pensare di più alla prossima di campionato. Tra glici sono ancora ...