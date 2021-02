Napoli-Benevento | le formazioni ufficiali

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il derby campano tra(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.(4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Ionita; Lapadula. All. Inzaghi. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sono appena state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli-Benevento, partita valida per la 24° giornata di Serie A. Il Napoli ha disperatamente bisogno di punti per non perdere il treno Champions League e per buttarsi immediatamente alle spalle il...