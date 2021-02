Napoli-Benevento | i convocati di Gattuso | tornano Ospina | Hysaj e Demme

(Di domenica 28 febbraio 2021) Gennaro, allenatore del, ha reso nota la lista deiper la partita contro il, in programma oggi pomeriggio alle 18. Ci sono dei rientri importanti, conchea disposizione. Ci vorrà ancora circa un mese, invece, per rivedere in campo Lozano. Ecco quindi la lista dei: Portieri: Meret,, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam,, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui. Centrocampisti:, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko: Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi, Zedadka, D’Agostino, Labriola. SportFace.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - Gazzetta_it : Amici contro: in #NapoliBenevento #Inzaghi ha in mano il futuro di #Gattuso #SerieA - pronosticifree : Dom 28 Feb 21 TWITTER 28Febbraio #PronosticiGratis #CalcioOggi 18:00 Italia Serie A Napoli-Benevento 1X 18:30 L… - CalcioNapoli24 : - tangio_ : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benevento

Lo Jiangsu si è sciolto, Gattuso torna al 4 - 2 - 3 - 1. Ghoulam sarà titolare CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid: Germania, superata quota 70 mila mortiE' stata diramata la lista ufficiale dei calcatori delche oggi alle 18 prenderanno parte alla sfida contro ildi Super Pippo Inzaghi. Dopo la cocente eliminazione in Europa League urge una scossa immediata a tutto l'ambiente per non ...In vista della gara tra Napoli e Benevento per la 24^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Gattuso Sono ufficiali i 20 giocatori convocati da Rino Gattuso per la sf ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro il Benevento, in programma oggi pomeriggio alle 18. Ci sono dei rientri importanti, con Ospina, Hysaj ...