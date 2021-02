Napoli-Benevento | D’Angelo | “Montipò poco impiegato Salvezza? Una lotta fino all’ultima giornata”

Leggi su mediagol

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ko delal "Maradona".Cade ilin casa del, nella 24^di Serie A. A decidere le reti di Mertens e Politano che regalano agli azzurri il derby campano e l'aggancio in classifica alla Lazio. Un ko analizzato al triplice fischio all'allenatore in seconda dei sanniti Maurizio D'Angelo, intervenuto in conferenza stampa."Da qui alla fine per noi ogni gara è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo, nel primo tempo il nostro portiere non ha mai fatto una parata determinante. Abbiamo preso gol da Mertens perchè un nostro calciatore non è salito ed ha lasciato in gioco il loro attaccante. In ogni caso venire ae vedere che il portiere non fa grandi parate aumenta la convinzione che siamo una ...