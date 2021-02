Napoli-Benevento 2-0 | pagelle Tomo tomo | cacchio cacchio | Rrahmani si sta rivelando buono

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ledi2-0 di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Il Napule finalmente ha un approccio decente contro una squadra di rango inferiore. Nulla di speciale, però anche il talentuoso pipelet ne giova e si esibisce in una sola parata importante, al 38’ su Depaoli – 6 Bella la parata su Depaoli e bella anche la tranquillità con cui invita i compagni a non perdere il controllo sul 2-0 – 6 DI LORENZO. L’unica emozione che provoca è quella carambola tra lui e Na-Politano per il due a zero. Per il resto, più che osare gestisce ma va bene così di questi tempi – 6 Una buona partita in entrambe le fasi. Buona l’intesa con Fabian Ruiz e Politano – 6...