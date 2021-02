Napoli - Benevento 2 - 0 | Mertens e Politano decidono il derby campano

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - SkySport : NAPOLI-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ?#Mertens (34') ?#Politano (66') ? ? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *1-0 Benevento *(Mertens 34‘) #SSFootball - IamCALCIO : Il #Napoli, con le reti di #Mertens e #Politano, una per tempo, si aggiudica il derby campano del '#Maradona' contr… - SfoglioSport : Calcio: Serie A, il Napoli batte il Benevento 2-0 [SFOGLIOSPORT] Il #Napoli ha battuto il Benevento 2-0 con le reti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benevento

Commenta per primo Ilquesta sera ha ritrovato Dries Mertens in seguito all'infortunio alla caviglia. Erano 74 ...dal primo minuto ed ecco che l'ha sbloccata proprio lui contro il. ...Ilvince nel derby campano contro ilper 2 - 0, raggiungendo la Lazio in classifica a quota 43 punti con una partita in meno. Torna il sorriso a Gattuso , dopo l'eliminazione in Europa ...Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel post partita di Napoli-Benevento per comunicare il prosieguo del silenzio stampa. Anche nel post partita, quindi, il mister Gattuso e gli a ...Posticipo Serie A, Mertens e Politano trascinano il Napoli: Benevento ko 2-0. Tre giorni dopo l’inutile vittoria sul Granada con tanto di eliminazione dall’Europa League, la s ...