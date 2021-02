(Di domenica 28 febbraio 2021) Ildeve rialzarsi dopo la delusione in Europa League, ovvero l'inutile vittoria per 2 - 1 sul Granada che non ha evitato l'eliminazione ai partenopei. Gattuso sulla strada trova il...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *1-0 Benevento *(Mertens 34‘) #SSFootball - zazoomblog : Napoli - Benevento 2 - 0 la diretta: il raddoppio lo firma Di Lorenzo - #Napoli #Benevento #diretta: - sscalcionapoli1 : Il Napoli torna a sorridere, ci pensano Mertens e Politano: il derby col Benevento finisce 2-0 #SerieATIM… - ParmaLiveTweet : Serie A, il Napoli stende il Benevento con le reti di Mertens e Politano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benevento

... ma che, dopo il pari 0 - 0 colnon può e non vuole fallire l'opportunità di portarsi a - ... solo una volta ha avuto una serie di tre gare senza reti in campionato (contro, Parma e ...Gattuso sulla strada trova ildell'amico Pippo Inzaghi con cui, con la maglia del Milan, da giocatore vinse tutto.che ha una striscia di tre vittorie di fila al Maradona: il poker ...Il vincolo è doppio: non ci sono i candidati e forse non ci sono neppure le elezioni (almeno non alla data prestabilita). La concomitanza di queste due circostanze appare così clamorosa che viene quas ...Il Napoli torna di scena allo stadio Diego Armando Maradona dopo l'eliminazione dall'Europa League. Stavolta l'avversario è il Benevento, che aveva già ...