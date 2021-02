Napoli – Benevento 2-0 | “Il ritorno del Re” Mertens | volano gli azzurri

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilritrova la forma migliore e soprattutto ritrova i tre punti. Fondamentali per la vittoria contro ili rientri die Ghoulam È unfresco e affamato quello che scende in campo al Maradona contro il. Rino Gattuso può tirare un sospiro di sollievo vedendo il “neo acquisto” Ghoulam sgroppare imperterrito sull’out di sinistra ricordando il laterale basso che tanto ha fatto sognare gli. Nel derby campano contro ililritrova nella migliore condizione Dries. Il belga, che non giocava dal primo minuto da oltre 70 giorni, si rende protagonista di una prestazione superlativa. Numerosi sono i dribbling tentati e riusciti dallo “scugnizzo” e suo è anche il gol che ...

Primo tempo dominato dalin casa contro il. Sin dai primi minuti di gioco i padroni di casa si sono mostrati aggressivi, mentre ilha cercato solamente di difendersi, faticando a portarsi in avanti ...Dopo la sconfitta contro l'Atalanta e l'eliminazione in Europa League col Granada, ilrialza la testa battendo allo Stadio Diego Armando Maradona 2 - 0 ilnel derby campano. A spingere al successo la squadra di Gattuso le reti realizzate da Dries Mertens al 33', e da ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiquattresima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.La squadra di Gattuso supera il Benevento grazie al gol di Mertens (34’) e Politano (66’). Nota stonata di serata l’espulsione di Koulibaly ...