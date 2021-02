Myanmar, manifestanti uccisi durante le proteste (Di domenica 28 febbraio 2021) Almeno sei manifestanti sono rimasti uccisi nelle manifestazioni che si sono svolte oggi a Yangon e Dawei contro la giunta militare che ha preso il controllo del Myanmar dopo il colpo di stato del primo febbraio. Secondo quanto riporta il sito ‘The Irrawaddy’, che cita testimonianze di partecipanti alle manifestazioni, tra le vittime a Yangon vi sono due ragazzi ed un insegnante. Mentre un altro giornale, Frontier Myanmar, rende noto che altri sei manifestanti sono rimasti feriti a Mandalay, due in modo grave. La polizia ha sparato contro i manifestanti pallottole vere, precisano anche le fonti che parlando di feriti anche a Lashio e Taunggyi, nel nord del Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Almeno seisono rimastinelle manifestazioni che si sono svolte oggi a Yangon e Dawei contro la giunta militare che ha preso il controllo deldopo il colpo di stato del primo febbraio. Secondo quanto riporta il sito ‘The Irrawaddy’, che cita testimonianze di partecipanti alle manifestazioni, tra le vittime a Yangon vi sono due ragazzi ed un insegnante. Mentre un altro giornale, Frontier, rende noto che altri seisono rimasti feriti a Mandalay, due in modo grave. La polizia ha sparato contro ipallottole vere, precisano anche le fonti che parlando di feriti anche a Lashio e Taunggyi, nel nord del Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

HuffPostItalia : In Myanmar ora i militari sparano e i manifestanti muoiono - Tg3web : La polizia ha sparato nuovamente contro i manifestanti a Mandalay, la seconda città del Myanmar. Due ragazzi sarebb… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Esprimo grande preoccupazione per le notizie di violenze e morti tra i manifestanti in Myanmar… - aderenzis1 : Myanmar, la polizia spara ancora sui manifestanti: due vittime, molti feriti - micerco : RT @Adnkronos: #Myanmar, manifestanti uccisi durante le proteste -