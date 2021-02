Myanmar, decine di morti e feriti nella peggior giornata di repressione (Di domenica 28 febbraio 2021) Non solo idranti e proiettili di gomma, ma anche quelli veri che uccidono in diverse città del paese. Domani San Su Kyi dovrebbe comparire in tribunale Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 febbraio 2021) Non solo idranti e proiettili di gomma, ma anche quelli veri che uccidono in diverse città del paese. Domani San Su Kyi dovrebbe comparire in tribunale

