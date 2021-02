Musica elettronica, tutti a ballare senza mascherine: il party fuori dalle regole al The Sanctuary di Milano (Di domenica 28 febbraio 2021) Musica elettronica, ragazzi che ballano, bevono e si divertono. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse nel giorno che precede l'ingresso in zona arancione della Lombardia. È successo sabato al The ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021), ragazzi che ballano, bevono e si divertono. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse nel giorno che precede l'ingresso in zona arancione della Lombardia. È successo sabato al The ...

repubblica : ?? I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni di musica elettronica - rtl1025 : ?? I #DaftPunk si sciolgono dopo 28 anni di musica elettronica: il duo ha annunciato la separazione con un video di… - leggoit : Musica elettronica, tutti a ballare senza mascherine: il party fuori dalle regole a #Milano - MorteRisata : My biggest flex is essere andato ai concerti di musica elettronica senza drogarmi ?????? - GiulioFichel : RT @SalvatoreC1970: KUSUSA Duo di producer originari di Durban in SudAfrica. La loro musica contiene elementi di house, afro beat , techno… -