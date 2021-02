Muore a 55 anni nell'ufficio dell'impresa di onoranze funebri: era l'amico dei vip (Di domenica 28 febbraio 2021) Addio Giorgio, uomo sensibile e cultore appassionato della legalità, amico di Rita Pavone , di Moira Orfei e del mago Silvan , ma anche del magistrato Antonio Ingroia e di Clemente Mastella , ma con ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) Addio Giorgio, uomo sensibile e cultore appassionatoa legalità,di Rita Pavone , di Moira Orfei e del mago Silvan , ma anche del magistrato Antonio Ingroia e di Clemente Mastella , ma con ...

Agenzia_Ansa : ArcelorMittal, operaio di 38 anni accusa un malore in fabbrica e muore #ANSA - Khutulun_A : RT @marionisuno: La sera del #28febbraio del 1978, i fascisti del Nar, uccidono a colpi di pistola in piazza Don Bosco a Roma, il militante… - MannaiaStorta : RT @marionisuno: La sera del #28febbraio del 1978, i fascisti del Nar, uccidono a colpi di pistola in piazza Don Bosco a Roma, il militante… - DanaSunless : @MCaxxo @perchetendenza non modero un cazzo perché per colpa di ipocondriaci come te stiamo fallendo tutti. La gent… - MaxxGhe : 28/02/1985. Muore a 38 anni il cantante originale (e migliore) degli Hard Rockers inglesi URIAH HEEP, DAVID BYRON.… -