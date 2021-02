MOVIOLA – Napoli-Benevento, Koulibaly perde la testa: doppio giallo inutile, espulso (Di domenica 28 febbraio 2021) Ingenuo Kalidou Koulibaly al Maradona contro il Benevento. Il difensore senegalese, anticipato da Letizia, decide di recuperare palla a tutti i costi ma dimentica di essere già ammonito. La sua scivolata da dietro è rovinosa e arriva il cartellino giallo per il centrale del Napoli, che dunque viene espulso da Abisso. Decisione ineccepibile, salterà peraltro il Sassuolo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ingenuo Kalidoual Maradona contro il. Il difensore senegalese, anticipato da Letizia, decide di recuperare palla a tutti i costi ma dimentica di essere già ammonito. La sua scivolata da dietro è rovinosa e arriva il cartellinoper il centrale del, che dunque vieneda Abisso. Decisione ineccepibile, salterà peraltro il Sassuolo. SportFace.

