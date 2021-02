Movida sui Navigli, critiche a Sala: “Si limita a fare video da influencer”. La replica del sindaco (Di domenica 28 febbraio 2021) Complice un clima da primavera inoltrata, l’ultimo weekend prima del ritorno in zona arancione ha fatto registrare numerosi assembramenti pericolosi a Milano, in particolare sui Navigli e nelle zone della cosiddetta “Movida”. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, commenta gli eventi con durezza: “Sono indignato!!! Presenterò una denuncia contro il sindaco Sala per omissione di atti d’ufficio in piena pandemia. Solo 12 ore fa ha registrato un video per chiedere più controlli sulla Darsena. E dove sono questi controlli? A chi li chiedeva? È ancora lui il primo cittadino, nonché la prima autorità della salute dei milanesi, come spesso ha ricordato per criticare gli altri, e che come tale deve agire per governare al meglio Milano. Queste scene sono indecenti, c’è una chiara ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Complice un clima da primavera inoltrata, l’ultimo weekend prima del ritorno in zona arancione ha fatto registrare numerosi assembramenti pericolosi a Milano, in particolare suie nelle zone della cosiddetta “”. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, commenta gli eventi con durezza: “Sono indignato!!! Presenterò una denuncia contro ilper omissione di atti d’ufficio in piena pandemia. Solo 12 ore fa ha registrato unper chiedere più controlli sulla Darsena. E dove sono questi controlli? A chi li chiedeva? È ancora lui il primo cittadino, nonché la prima autorità della salute dei milanesi, come spesso ha ricordato per criticare gli altri, e che come tale deve agire per governare al meglio Milano. Queste scene sono indecenti, c’è una chiara ...

De22pO : @mar_aie @G_Massa10 Mmmm sui ritardi dei vaccini hai tristemente ragione, sulla movida purtroppo devi ragionare da… - carlossartori19 : Tutta gente ordinata con mascherine , peggio sui mezzi pubblici e treni pendolari, prima si risolvono quelli poi fo… - ASVPCLAUDIA : Non me ne frega niente delle altre regioni o città ma visto che a Milano ci vivo ed esco ogni giorno e vedo cosa su… - antram__ : Oggi #Milano. Ieri #Napoli. Le accuse alla #movida sono giuste, ma relative: il fatto che si creino queste situazi… - luca_e_mai_piu : RT @LucaPanofsky: Una cosa che andava fatta, era quella di cercare di capire, per gli ospedalizzati, come avessero preso il virus. Al lav… -