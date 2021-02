Movida a Pisciotta | Carabinieri ‘chiudono’ bar e sanzionano 15 ragazzi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sabato sera di tensione a. Si apprende che iin pattugliamento per la verifica del rispetto delle norme anti-contagio, ad esito dei controlli nei luoghi della '' hanno sanzionato e chiuso, per la seconda volta, un bar il cui gestore è accusato del mancato rispetto della normativa anti-Covid, particolarmente stringenti in regime di 'zona arancione'. Sanzionati inoltre 15sorpresi nei pressi dell'esercizio commerciale dopo le ore 22. Ad argine del contagio, i controlli dell'Arma continuano in maniera capillare in tutti i centri urbani del Cilento.