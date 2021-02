Moses | “Potevo tornare tornare all’Inter Spartak? Ho cercato su internet | è il Manchester United della Russia”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Victorsi racconta al sito ufficiale delloMosca suo nuovo club dal 2020. L’ex Inter, ha dichiarato: “Dopo la fine del prestito con l’Intera vestire nerazzurro. Avevamo parlato anche con Conte ma poi per questioni credo anche economiche non si è fatto nulla. Ho parlato col Chelsea e mi hanno detto che c’era la pistaMosca. Sinceramente ho guardato su Google e mi sono informato sul club. Ho visto diversi video e ho scoperto che ha una grande storia. Quindi ho detto di sì. Ora sono felice. Dico sempre ai miei amici che loMosca è il. Se voglio rimanere qui anche la prossima stagione? Penso sia presto parlarne ma mi trovo ...

Victor Moses sul cambio di maglia e l'approdo allo Spartak Mosca: decisiva sarebbe stata una ricerca su Google ...Moses: dall'Inter alla ricerca su Google per lo Spartak… Victor Moses (twitter Victor Moses) Dopo un avvio non esaltante, Moses si sta ritagliando molto spazio nello Spartak M ...