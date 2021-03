Morti gli ultimi 2 ergastolani nazisti condannati in Italia. Neppure un giorno in carcere (Di domenica 28 febbraio 2021) Karl Wilhelm Stark e Alfred Stork furono i responsabili degli eccidi di Cefalonia e nell’Appennino tosco-emiliano Leggi su lastampa (Di domenica 28 febbraio 2021) Karl Wilhelm Stark e Alfred Stork furono i responsabili degli eccidi di Cefalonia e nell’Appennino tosco-emiliano

Morti gli ultimi 2 nazisti condannati all'ergastolo

Ergastolani, ma senza un giorno di carcere Morti nelle loro case gli ultimi boia nazisti Sono responsabili di eccidi sull’Appennino tosco-emiliano e a Cefalonia. Il procuratore De Paolis: "Tutti impuniti, la pagina delle stragi si è chiusa male" ...

