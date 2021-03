Mondiale Rally - In Finlandia vince la Hyundai con Ott Tanak

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ottha vinto ildi, seconda prova del2021. L'estone dellaha ottenuto il successo davanti alla Toyota di Rovanperä e all'altra i20 Coupé del belga Neuville. Il giovane finlandese sugli scudi. Le Toyota erano arrivate incon il favore del pronostico, ma hanno dovuto fare i conti con Otte la sua, capace di costruirsi un comodo vantaggio nelle foreste ghiacciate della Lapponia durante i primi due giorni di gara; poi, senza commettere errori, è andato are la gara con un margine di 17,5 secondi sulla Yaris guidata dall'idolo di casa, Kalle Rovanperä. Il ventenne della Toyota, a sua volta, ha dato sfoggio di tutto il suo talento e, nonostante una gara non certo priva di ...

