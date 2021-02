Milano, la Darsena diventa una discoteca. Poi dopo il rave party scoppia una rissa tra 20 giovanissimi (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è accesa anche una rissa tra alcuni giovanissimi, presto sedata dall'intervento dei carabinieri, ieri sera sulla Darsena a Milano, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad un 'rave party' ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è accesa anche unatra alcuni, presto sedata dall'intervento dei carabinieri, ieri sera sulla, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad un '' ...

stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - Corriere : Milano, ultimo weekend in zona gialla: la Darsena diventa una discoteca a cielo aperto - fattoquotidiano : Milano, in Darsena folla di giovani accalcati a ballare nell’ultimo sabato in zona gialla - domenicot77 : #Milano questa era la #darsena ieri pomeriggio un posto bellissimo dove rilassarsi dopo una settimana di fatica. Mu… - RelComplicata : RT @PamelaFerrara: Le scene viste in Darsena a #Milano si sono svolte ovunque. Questo è uno scatto dei Giardini Margherita a #Bologna, prim… -