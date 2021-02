Milano, Andrea Oliva deceduto per scontro stradale (Di domenica 28 febbraio 2021) Andrea Oliva, ragazzo di 23 anni originario di Segrate, è morto a Bellinzago Lombardo a causa di un incidente stradale, mentre guidava la sua moto. Bellinzago Lombardo, ragazzo di 23 anni morto per incidente stradale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021), ragazzo di 23 anni originario di Segrate, è morto a Bellinzago Lombardo a causa di un incidente, mentre guidava la sua moto. Bellinzago Lombardo, ragazzo di 23 anni morto per incidentesu Notizie.it.

Andrea_Donega : RT @caritas_milano: Generalizzare applicare a un intero gruppo di persone o di cose ciò che ha valore particolare o si riferisce al singolo… - pazzesca_milano : RT @sensates99: Molte persone continuano a sbagliare votando Tommaso. ??DOVETE VOTARE ANDREA PER SALVARE TOMMASO?? Ecco perché dobbiamo imp… - pazzesca_milano : RT @writingvee: STATE ELIMINANDO ANDREA? MI RACCOMANDO NON SBAGLIATE #TZVIP - pazzesca_milano : RT @InBiebersArms1: Secondo molti di voi Tommaso si salva da solo. SE NON VOTATE ANDREA, TOMMY USCIRÀ PER PRIMO! ALZATE IL CULO E VOTATE!… - Andrea_Donega : RT @climapossibile: La qualità dell’aria a #Milano e nel resto della #Lombardia sta peggiorando giorno dopo giorno, dimostrando quanto le m… -