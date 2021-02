Milan, si ferma anche Rebic: infortunio per l’attaccante croato (Di domenica 28 febbraio 2021) Ante Rebic è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo di Roma Milan causa di un infortunio. Le ultime sull’attaccante croato Ante Rebic è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo di Roma-Milan a causa di un infortunio. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il gol il giocatore avrebbe accusato un dolore all’anca. Stefano Pioli ha inserito prontamente Rade Krunic. Piove sul bagnato per i rossoneri che oggi hanno già perso per infortunio Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Anteè stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo di Romacausa di un. Le ultime sulAnteè stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo di Roma-a causa di un. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il gol il giocatore avrebbe accusato un dolore all’anca. Stefano Pioli ha inserito prontamente Rade Krunic. Piove sul bagnato per i rossoneri che oggi hanno già perso perZlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Leggi su Calcionews24.com

