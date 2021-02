Milan, Pioli: «Volevamo riscattarci. Siamo giovani, non furbi come altri» (Di lunedì 1 marzo 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a toglierci le convinzioni e le certezze costruite in un anno insieme. Speravamo di fare meglio nelle ultime due settimane e non esserci riusciti ci ha dato più motivazione e forza. Oggi è stata una bella partita contro una squadra forte come la Roma. Ci permette di uscire da questa situazione dopo due settimane complicate». CRESCITA DEL Milan – «Il nostro è un lavoro in cui si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Roma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a toglierci le convinzioni e le certezze costruite in un anno insieme. Speravamo di fare meglio nelle ultime due settimane e non esserci riusciti ci ha dato più motivazione e forza. Oggi è stata una bella partita contro una squadra fortela Roma. Ci permette di uscire da questa situazione dopo due settimane complicate». CRESCITA DEL– «Il nostro è un lavoro in cui si ...

