Milan, i convocati di Pioli per la Roma: ecco la lista completa (Di domenica 28 febbraio 2021) convocati Milan, questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Roma-Milan, 24° giornata di Serie A convocati Milan, questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Roma-Milan, 24° giornata di Serie A in programma domenica 28 febbraio alle 20.45. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI- Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI- Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021), questa ladeirossoneri diramata da Misterper, 24° giornata di Serie A, questa ladeirossoneri diramata da Misterper, 24° giornata di Serie A in programma domenica 28 febbraio alle 20.45. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI- Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær,gnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI- Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, ...

MilanLiveIT : I convocati rossoneri per #RomaMilan ?? Solo due assenti per mister #Pioli - MilanPress_it : I convocati rossoneri per la sfida contro la Roma ?????? - sportli26181512 : Roma-Milan, i rossoneri convocati: rosa quasi al completo per Pioli: Questa la lista dei convocati rossoneri dirama… - notizie_milan : Verso Roma-Milan: i convocati di Pioli - MilanNewsit : Roma-Milan, i rossoneri convocati: rosa quasi al completo per Pioli -