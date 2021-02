Miglior smartphone marzo 2021 | i modelli in offerta

Leggi su gqitalia

(Di domenica 28 febbraio 2021)è sempre un mese fondamentale per la scelta deldel mercato. Nonostante il Mobile World Congress, la fiera più importante al mondo per la telefonia, si sia convertito in evento digitale, le aziende si sono rimboccate le maniche e non hanno perso tempo rivedendo i propri piani con tanti eventi in streaming. Samsung ha bruciato tutti sul tempo presentando i nuovi Samsung Galaxy S21 all’inizio di gennaio, mentre le altre si sono messe a ruota, lasciando a Huawei il compito di chiudere il primo trimestre con l’arrivo di Huawei P50 Pro nel corso del mese di. Tante novità, già presenti sugli scaffali o in procinto di arrivarci, che ti aiuteranno a capire che vento tira e quali sono i trend del momento che possono condizionare la tua scelta per un nuovo telefono. Mancano ancora tanti annunci ...