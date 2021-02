"Mi viene da ridere". Frase-horror di Martina sul bimbo che aspetta, la De Filippi la demolisce: parole pesantissime (Di domenica 28 febbraio 2021) Anche Maria De Filippi, ogni tanto, si arrabbia. E non potrebbe fare altrimenti. Siamo a C'è posta per te, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata è quella del 27 febbraio, dove si parla della storia di Danilo, un padre che ha scritto alla redazione per cercare di recuperare il rapporto con la figlia, Martina. Danilo, per inciso, non ha mai apprezzato particolarmente Francesco, il fidanzato della figlia, per il suo modo di fare poco curato ed elegante (ragione per cui Martina, a 23 anni, è fuggita di casa). Ora, Martina (che vive con Francesco e la madre di questo) è anche incinta: ciò nonostante, la ragazza non ne vuole più sapere del padre. E così la De Filippi ha provato a farle cambiare idea, a farla ragionare. Ma niente: la ragazza era irremovibile. Ma una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Anche Maria De, ogni tanto, si arrabbia. E non potrebbe fare altrimenti. Siamo a C'è posta per te, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata è quella del 27 febbraio, dove si parla della storia di Danilo, un padre che ha scritto alla redazione per cercare di recuperare il rapporto con la figlia,. Danilo, per inciso, non ha mai apprezzato particolarmente Francesco, il fidanzato della figlia, per il suo modo di fare poco curato ed elegante (ragione per cui, a 23 anni, è fuggita di casa). Ora,(che vive con Francesco e la madre di questo) è anche incinta: ciò nonostante, la ragazza non ne vuole più sapere del padre. E così la Deha provato a farle cambiare idea, a farla ragionare. Ma niente: la ragazza era irremovibile. Ma una ...

