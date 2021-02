Meteo | le previsioni di lunedì 1 marzo

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il mese diinizia con il bel tempo. Su gran parte dell’Italia, secondo ledi1, ci saranno cieli sereni e limpidi. Qualche locale addensamento, però, non è escluso su Sicilia, Gargano e Sardegna. Nonostante il sole e l’alta pressione prevalente, le temperature minime sono in leggera flessione in tutto il Paese. La settimana, comunque, sarà piuttosto soleggiata, mentre ildovrebbe peggiorare nel week-end (LE).

Il mese di marzo inizia con il bel tempo. Su gran parte dell'Italia, secondo ledi lunedì 1, ci saranno cieli sereni e limpidi. Qualche locale addensamento, però, non è escluso su Sicilia, Gargano e Sardegna. Nonostante il sole e l'alta pressione prevalente, le