METEO Italia sino 7 Marzo. Dall’anticiclone al brusco ritorno dell’inverno (Di domenica 28 febbraio 2021) METEO sino AL 7 Marzo 2021, ANALISI E PREVISIONE Il robusto e caldo anticiclone, protagonista del METEO degli ultimi giorni, sta concedendo una piccola pausa. Il cuore dell’anticiclone si è portato verso il Regno Unito, mentre l’Italia risente di modeste infiltrazioni instabili, con il transito di qualche annuvolamento e soprattutto un calo delle temperature anche di 6-8 gradi. L’aria più fresca affluisce al seguito di un fronte freddo diretto sui Balcani e sull’Europa sud-orientale. Di conseguenza il caldo anomalo subisce uno stop con temperature che si riportano su valori più tipici per il periodo. Non c’è però alcun arrivo del freddo, ma la vera anomalia è stata il grande caldo dei giorni passati, con numerosi record per febbraio. Ad inizio settimana l’anticiclone sembra intenzionato a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 28 febbraio 2021)AL 72021, ANALISI E PREVISIONE Il robusto e caldo anticiclone, protagonista deldegli ultimi giorni, sta concedendo una piccola pausa. Il cuore dell’anticiclone si è portato verso il Regno Unito, mentre l’risente di modeste infiltrazioni instabili, con il transito di qualche annuvolamento e soprattutto un calo delle temperature anche di 6-8 gradi. L’aria più fresca affluisce al seguito di un fronte freddo diretto sui Balcani e sull’Europa sud-orientale. Di conseguenza il caldo anomalo subisce uno stop con temperature che si riportano su valori più tipici per il periodo. Non c’è però alcun arrivo del freddo, ma la vera anomalia è stata il grande caldo dei giorni passati, con numerosi record per febbraio. Ad inizio settimana l’anticiclone sembra intenzionato a ...

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - #ANTICICLONE no stop, ma con TEMPERATURE in CALO, poi possibile ritorno del #FREDDO per #MARZO - iconaclima : Buongiorno e buona #Domenica?? Correnti più fresche affluiscono sull'Italia, e vedremo anche qualche nuvola. Ecco d… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 28/02/2021 diramato dal @DPCgov ieri 27/02/… - infoitinterno : Meteo Italia - Domenica con qualche annuvolamento e TEMPERATURE IN CALO - zazoomblog : Previsioni meteo 28 febbraio: tempo stabile sull’Italia - #Previsioni #meteo #febbraio: #tempo -