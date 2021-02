Mertens torna titolare e indica la via: il Napoli supera 2-0 il Benevento. Espulso nel finale Koulibaly (Di domenica 28 febbraio 2021) torna Mertens e il Napoli riparte. Con una prestazione convincente e solida, gli azzurri vincono il derby sul Benevento e restano in scia alla zona Europa, agganciando la Lazio e tenendo nel mirino Juventus e Atalanta, terze a braccetto. E' proprio una rete del folletto belga poco dopo la mezzora a spianare la strada ai ragazzi di Gattuso, che nella ripresa hanno legittimato il vantaggio raddoppiando in maniera rocambolesca con Politano. Unica nota stonata, l'espulsione a gara ormai chiusa di Koulibaly, che sarà costretto così a saltare il match del turno infrasettimanale con il Sassuolo. Dopo l'amara eliminazione dall'Europa League Insigne e compagni erano chiamati a reagire: la risposta può soddisfare Gattuso, che potrà salvare la stagione solo centrando il quarto posto. I sanniti hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021)e ilriparte. Con una prestazione convincente e solida, gli azzurri vincono il derby sule restano in scia alla zona Europa, agganciando la Lazio e tenendo nel mirino Juventus e Atalanta, terze a braccetto. E' proprio una rete del folletto belga poco dopo la mezzora a spianare la strada ai ragazzi di Gattuso, che nella ripresa hanno legittimato il vantaggio raddoppiando in maniera rocambolesca con Politano. Unica nota stonata, l'espulsione a gara ormai chiusa di, che sarà costretto così a saltare il match del turno infrasettimanale con il Sassuolo. Dopo l'amara eliminazione dall'Europa League Insigne e compagni erano chiamati a reagire: la risposta può soddisfare Gattuso, che potrà salvare la stagione solo centrando il quarto posto. I sanniti hanno ...

