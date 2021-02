Mertens e Politano regalano il derby campano al Napoli 2-0 Espulso Koulibaly

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 febbraio 2021) Al Maradona è tempo ditrae Benevento, gara valida per la 24a giornata di Serie A. Partono meglio gli azzurri ma la squadra di Inzaghi in avvio è ordinata in fase difensiva e concede poco, la prima conclusione arriva da parte di Fabian Ruiz al quarto d’ora di gioco, il pallone va a lato rispetto alla porta difesa da Montipò. Al 34? ilpassa con Driesnella duecentocinquantesima presenza in A e al rientro da titolare: un cross basso di Ghoulam trova la deviazione vincente del belga, Foulon non sale e lascia in posizione regolare il numero 14 che fa 1-0. Passa una manciata di minuti e Zielinski raddoppia, ma la bandierina si alza: Insigne è in fuorigioco attivo davanti all’estremo difensore del Benevento. Nella ripresa arriva il 2-0, al 67? Insigne crossa dalla sinistra verso ...