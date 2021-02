Mercedes | senti il fondatore del team Haas | “Ha ucciso lo spettacolo in F1”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Per me laha davverociò che riguarda la Formula 1. Ha più potenza per essere stata in grado di dominare così tanto, ma chi vuole andare a vedere un gran premio quando sai già chi vincerà ogni dannata gara? Così diventa noioso“. Lo ha detto Genedeldi Formula 1 statunitense in un’intervista a Racer.com. La critica è ovviamente rivolta alla Scudera anglotedesca, che ha dominato gli ultimi Mondiali creando un regno che sembra finora inespugnabile. SportFace.