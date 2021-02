Mercato Juventus, nuovo inserimento per il gioiello del Milan: i dettagli (Di domenica 28 febbraio 2021) Mercato Juventus – nuovo obiettivo per la Juventus. In queste fredde ore invernali, a monopolizzare l’attenzione mediatica è sicuramente la situazione contrattuale relativa a Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia è ancora lontano dall’intesa con il Milan per il rinnovo del suo contratto in scadenza quest’estate. A dispetto delle dichiarazioni di Maldini, le richieste di Mino Raiola, che cura gli interessi di Gigio, non sono state ancora soddisfatte. Mercato Juventus, inserimento su Donnarumma Donnarumma chiede un quadriennale a circa 9-10 milioni di euro a stagione: di diverso avviso è il Milan, che non vorrebbe andare oltre i 7,5 milioni, comprensivi di bonus. Questa situazione di empasse ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 febbraio 2021)obiettivo per la. In queste fredde ore invernali, a monopolizzare l’attenzione mediatica è sicuramente la situazione contrattuale relativa a Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia è ancora lontano dall’intesa con ilper il rinnovo del suo contratto in scadenza quest’estate. A dispetto delle dichiarazioni di Maldini, le richieste di Mino Raiola, che cura gli interessi di Gigio, non sono state ancora soddisfatte.su Donnarumma Donnarumma chiede un quadriennale a circa 9-10 milioni di euro a stagione: di diverso avviso è il, che non vorrebbe andare oltre i 7,5 milioni, comprensivi di bonus. Questa situazione di empasse ...

