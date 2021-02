Martina Fidanza, chi è la ciclista italiana: carriera e successi (Di domenica 28 febbraio 2021) Martina Fidanza è una ciclista italiana e nasce a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo nel 1999, figlia d’arte del ciclista professionista Giovanni Fidanza. (Getty Images)A soli 17 anni diventa campionessa italiana Juniores della categoria velocità a squadre, insieme a Gloria Manzoni, conquista anche due argenti internazionali ai Mondiali di Aigle. Arriva in decima posizione nei 500m e nella velocità, nei Campionati Europei invece, arriva quarta nella velocità e con la velocità a squadre con la sua compagna Gloria Manzoni arriva in posizione 68. Nel 2017 conquista una tappa del Giro della Campania in Rosa, vanta la quarta posizione agli Europei di Herning. Mentre su pista diventa campionessa mondiale Juniores nell’inseguimento a squadre con Chiara ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021)è unae nasce a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo nel 1999, figlia d’arte delprofessionista Giovanni. (Getty Images)A soli 17 anni diventa campionessaJuniores della categoria velocità a squadre, insieme a Gloria Manzoni, conquista anche due argenti internazionali ai Mondiali di Aigle. Arriva in decima posizione nei 500m e nella velocità, nei Campionati Europei invece, arriva quarta nella velocità e con la velocità a squadre con la sua compagna Gloria Manzoni arriva in posizione 68. Nel 2017 conquista una tappa del Giro della Campania in Rosa, vanta la quarta posizione agli Europei di Herning. Mentre su pista diventa campionessa mondiale Juniores nell’inseguimento a squadre con Chiara ...

