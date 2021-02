Mara Venier interrompe l’intervista ad Elettra Lamborghini perché si sente male (Di domenica 28 febbraio 2021) Mara Venier a Domenica In ha avuto come ospite Elettra Lamborghini, ma l’intervista poco dopo è stata interrotta a causa del malessere di lei, bloccata con la schiena in seguito ad un colpo della strega. “Mi sono svegliata questa mattina alle sei e mi sono sentita tutta incriccata, non riuscivo più a muovermi, è venuto anche l’osteopata e mi ha messo l’artiglio del diavolo, sto malissimo”. La conduttrice a questo punto ha mandato in onda le prove dell’esibizione di Elettra Lamborghini (non potendo contare su una esibizione live) e subito dopo ha interrotto l’intervista. “C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così e non voglio trattenerti di più. Tornerai e faremo una lunga chiacchierata. Le prove di ieri mandiamole per la ... Leggi su biccy (Di domenica 28 febbraio 2021)a Domenica In ha avuto come ospite, mapoco dopo è stata interrotta a causa delssere di lei, bloccata con la schiena in seguito ad un colpo della strega. “Mi sono svegliata questa mattina alle sei e mi sono sentita tutta incriccata, non riuscivo più a muovermi, è venuto anche l’osteopata e mi ha messo l’artiglio del diavolo, sto malissimo”. La conduttrice a questo punto ha mandato in onda le prove dell’esibizione di(non potendo contare su una esibizione live) e subito dopo ha interrotto. “C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così e non voglio trattenerti di più. Tornerai e faremo una lunga chiacchierata. Le prove di ieri mandiamole per la ...

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - luisamattina1 : @Corriere Questo imperversa ovunque ,poco fa da Mara Venier ,in adorazione ,insopportabile,già dimenticato il duo C… - StraNotizie : Mara Venier interrompe l’intervista ad Elettra Lamborghini perché si sente male - marcoluci1 : RT @RaiUno: #DomenicaIn è ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - sardo1951 : RT @matteograndi: Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso” sono s… -