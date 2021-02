"Mangiamo gli avanzi di nostro figlio": la storia drammatica che sconvolge Gerry Scotti, crollo emotivo su Canale 5 (Di domenica 28 febbraio 2021) Un curioso siparietto a C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la puntata è quella del 27 febbraio. Super ospite in studio ecco Gerry Scotti, grane e storico amico della De Filippi, in studio per fare una sorpresa a Patrizio, mandato a chiamare dalla compagna Cristina, determinata a offrirgli un momento di gioia col mitico Gerry per l'amore che lui le offre ogni giorno. E poco prima di entrare in studio, così come prevede il format di C'è posta per te, ecco che Scotti viene introdotto da una scheda di presentazione preparata dagli autori del programma. Scheda che però sembra non gradire del tutto: "Ogni volta mi domando come facciate a montare le schede che mi riguardano. Comincio ad andare in escandescenza", ha affermato appena entrato in studio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Un curioso siparietto a C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su5, la puntata è quella del 27 febbraio. Super ospite in studio ecco, grane e storico amico della De Filippi, in studio per fare una sorpresa a Patrizio, mandato a chiamare dalla compagna Cristina, determinata a offrirgli un momento di gioia col miticoper l'amore che lui le offre ogni giorno. E poco prima di entrare in studio, così come prevede il format di C'è posta per te, ecco cheviene introdotto da una scheda di presentazione preparata dagli autori del programma. Scheda che però sembra non gradire del tutto: "Ogni volta mi domando come facciate a montare le schede che mi riguardano. Comincio ad andare in escandescenza", ha affermato appena entrato in studio. ...

andaloannamaria : per quanti vaccini si inventino le pandemie si ripresenteranno finchè non la smetteremo di torturare gli animali che mangiamo - ortobene : Fra poco avremo la zoonosi con gli allevamenti intensivi iniziando della Danimarca e poi l’allevamento di milioni d… - donapatri : @ChiVieneACena3 se vi guardassero tutti ... consumatori che potrebbero fermare gli acquisti da produzioni intensive… - scemochileggeah : @LorePelle1927 Stefania ha spesso avuto questi accorgimenti, anche il fatto che abbia detto “ma non le facciamo una… - hiddentrack04 : Mangiamo una pizza peró levati gli occhiali ma ti ho abbracciato MA ASCOLTA UN UOMO DI 54 ANNI. mhmh.#cepostaperte -