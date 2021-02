Malinovskyi-Gosens, troppa Dea per la Samp: tre punti e Atalanta al terzo posto (Di domenica 28 febbraio 2021) La rabbia post Real Madrid è alle spalle. E diventa energia positiva per il campionato. L'Atalanta non stecca contro la Sampdoria, piegata con un gol per tempo, e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica, in piena corsa Champions. Il bolide di Malinovskyi, su una splendida azione corale sull'asse Palomino-Muriel, e la zampata di Gosens, su cross dell'altro esterno Maehle, regalano il terzo successo di fila in Serie A alla 'Dea', che smaltisce le scorie di coppa in avvio di partita, quando soffre la partenza sprint dei blucerchiati. Poi, dopo il vantaggio sul finire del primo tempo del nazionale ucraino, alla prima vera occasione degli ospiti, gli orobici controllano con maturità il risultato nella ripresa, trovando il meritato raddoppio senza rischiare nulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) La rabbia post Real Madrid è alle spalle. E diventa energia positiva per il campionato. L'non stecca contro ladoria, piegata con un gol per tempo, e aggancia la Juventus alin classifica, in piena corsa Champions. Il bolide di, su una splendida azione corale sull'asse Palomino-Muriel, e la zampata di, su cross dell'altro esterno Maehle, regalano ilsuccesso di fila in Serie A alla 'Dea', che smaltisce le scorie di coppa in avvio di partita, quando soffre la partenza sprint dei blucerchiati. Poi, dopo il vantaggio sul finire del primo tempo del nazionale ucraino, alla prima vera occasione degli ospiti, gli orobici controllano con maturità il risultato nella ripresa, trovando il meritato raddoppio senza rischiare nulla ...

