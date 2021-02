Maldive, biodiversità marina: l’Università Bicocca stringe l’accordo per la salvaguardia della scogliera corallina (Di domenica 28 febbraio 2021) l’Università di Milano-Bicocca e il governo della Repubblica delle Maldive hanno stretto un accordo di collaborazione per la salvaguardia della scogliera corallina. Una partnership per raggiungere nuovi importanti traguardi sui temi della sostenibilità e della biodiversità marina. “Avere un centro di ricerca alle Maldive, coordinato e diretto da Milano-Bicocca – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia – permette ai nostri studenti e ricercatori di confrontarsi con gli studiosi del luogo e di lavorare sul campo per la conservazione di una ricchezza unica come la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021)di Milano-e il governoRepubblica dellehanno stretto un accordo di collaborazione per la. Una partnership per raggiungere nuovi importanti traguardi sui temisostenibilità e. “Avere un centro di ricerca alle, coordinato e diretto da Milano-– ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia – permette ai nostri studenti e ricercatori di confrontarsi con gli studiosi del luogo e di lavorare sul campo per la conservazione di una ricchezza unica come la ...

ADM_assdemxmi : RT @unimib: Milano-Bicocca e le Maldive insieme per proteggere le scogliere coralline. Il cuore di '#Corallamib' è @MaRHECenter, centro di… - Hesperides26 : RT @unimib: Milano-Bicocca e le Maldive insieme per proteggere le scogliere coralline. Il cuore di '#Corallamib' è @MaRHECenter, centro di… - unimib : Milano-Bicocca e le Maldive insieme per proteggere le scogliere coralline. Il cuore di '#Corallamib' è @MaRHECenter… - RobRe62 : RT @lifegate: Un bellissimo progetto che lega l'@unimib al governo maldiviano per tutelare i #coralli e la #biodiversità marina. https://t.… - lifegate : Un bellissimo progetto che lega l'@unimib al governo maldiviano per tutelare i #coralli e la #biodiversità marina. -