Mafalda Minnozzi pubblica il suo nuovo album (Di domenica 28 febbraio 2021) Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz (Deluxe Special Edition)”, il nuovo disco di Mafalda Minnozzi Presente su tutte le piattaforme digitali, Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz (Deluxe Special Edition) è il nuovo album dell’eclettica cantante Mafalda Minnozzi licenziato dall’etichetta MAMA Prod. Art. In questo disco figurano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 28 febbraio 2021) Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz (Deluxe Special Edition)”, ildisco diPresente su tutte le piattaforme digitali, Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz (Deluxe Special Edition) è ildell’eclettica cantantelicenziato dall’etichetta MAMA Prod. Art. In questo disco figurano… L'articolo Corriere Nazionale.

andreainfusino : Trentacinque anni in jazz e voglia di suonare. Parla Mafalda Minnozzi - Saverio2931971 : Trentacinque anni in jazz e voglia di suonare. Parla Mafalda Minnozzi - - DuoEmpathia : RT @bismarco60: MAFALDA MINNOZZI – Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz’ -