M5s, si discute il futuro del partito: presente anche l’ex premier Conte (Di domenica 28 febbraio 2021) È iniziato poco fa il vertice tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul futuro del M5s. Presenti una dozzina di partecipanti Sono ore caldissime per ciò che riguarda il futuro del M5s. A seguito della Crisi di Governo, il partito si è scisso in due, con un’organigramma da rivedere in maniera importante. Tra le ipotesi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) È iniziato poco fa il vertice tra Beppe Grillo e Giuseppesuldel M5s. Presenti una dozzina di partecipanti Sono ore caldissime per ciò che riguarda ildel M5s. A seguito della Crisi di Governo, ilsi è scisso in due, con un’organigramma da rivedere in maniera importante. Tra le ipotesi L'articolo proviene da Inews.it.

petergomezblog : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - pleopizzi : RT @petergomezblog: In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - Straccia2 : RT @petergomezblog: In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - ANNAQuercia : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento… - patriotmt82 : RT @petergomezblog: In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento -