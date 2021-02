M5S, Patuanelli “Conte è il leader naturale” (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Giuseppe Conte è il leader naturale del Movimento». Lo sostiene Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, in una intervista a La Repubblica. «Lo dico non solo per quello che ha fatto in questi tre anni da presidente del Consiglio, ma seguendo un ragionamento che mette al centro il percorso del Movimento in questa legislatura. I 5 stelle sono passati da forza di opposizione a forza centrale su cui costruire tre governi. Questo passaggio non ha un ritorno. Conte ha il profilo giusto per una rifondazione, non per una manutenzione straordinaria».“Il campo per lei è il centrosinistra? Faccio un ragionamento più ampio: perchè è caduto il Conte due? Perchè Renzi aveva due obiettivi: il primo era non consentire a Conte di occupare uno spazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Giuseppeè ildel Movimento». Lo sostiene Stefano, ministro delle Politiche agricole, in una intervista a La Repubblica. «Lo dico non solo per quello che ha fatto in questi tre anni da presidente del Consiglio, ma seguendo un ragionamento che mette al centro il percorso del Movimento in questa legislatura. I 5 stelle sono passati da forza di opposizione a forza centrale su cui costruire tre governi. Questo passaggio non ha un ritorno.ha il profilo giusto per una rifondazione, non per una manutenzione straordinaria».“Il campo per lei è il centrosinistra? Faccio un ragionamento più ampio: perchè è caduto ildue? Perchè Renzi aveva due obiettivi: il primo era non consentire adi occupare uno spazio ...

