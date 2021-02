M5s, Grillo: "Abbiamo idee e spirito. Andiamo lontano" (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - "Abbiamo le tecnologie, le idee e lo spirito di comunità che ci ha sempre contraddistinto. Ora, è arrivato il momento di andare lontano". Lo scrive Beppe Grillo sul suo Blog. "Transizione ecologica vuol dire futuro, non solo per salvare il pianeta, ma per garantire un buon futuro a tutte le persone. Vuol dire ridurre le disuguaglianze e la poverta'", spiega. E aggiunge: "Dobbiamo mettere la transizione ecologica all'interno delle politiche della vita quotidiana, perche' si tratta davvero di cambiare il modo in cui viviamo, il modo in cui produciamo, viaggiamo e consumiamo. Per questo, tutti dobbiamo fare la nostra parte". Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - "le tecnologie, lee lodi comunità che ci ha sempre contraddistinto. Ora, è arrivato il momento di andare". Lo scrive Beppesul suo Blog. "Transizione ecologica vuol dire futuro, non solo per salvare il pianeta, ma per garantire un buon futuro a tutte le persone. Vuol dire ridurre le disuguaglianze e la poverta'", spiega. E aggiunge: "Dobbiamo mettere la transizione ecologica all'interno delle politiche della vita quotidiana, perche' si tratta davvero di cambiare il modo in cui viviamo, il modo in cui produciamo, viaggiamo e consumiamo. Per questo, tutti dobbiamo fare la nostra parte".

Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - fattoquotidiano : Il vertice per convincere Giuseppe Conte a prendersi il M5S si terrà oggi, come previsto [di @lucadecarolis] - HuffPostItalia : Beppe Grillo esce dal vertice M5S con il casco da astronauta - Leilahamlaoui : RT @petergomezblog: #Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del #M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura alla so… - Simo07827689 : RT @avimmaisacap: Grazie Presidente @GiuseppeConteIT --Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del M5s e avrà ruolo ad… -