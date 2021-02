Lutto nella musica, morto Danilo Rustici degli Osanna: la sua storia (Di domenica 28 febbraio 2021) Danilo Rustici, fondatore e chitarra della band prog rock napoletana degli Osanna, è morto a 71 anni di Covid. Danilo Rustici non ce l’ha fatta. Si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per le complicazioni da Covid su precedenti patologie, il fondatore della storica band napoletana degli Osanna. Aveva 71 anni e l’annuncio della scomparsa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021), fondatore e chitarra della band prog rock napoletana, èa 71 anni di Covid.non ce l’ha fatta. Si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per le complicazioni da Covid su precedenti patologie, il fondatore della storica band napoletana. Aveva 71 anni e l’annuncio della scomparsa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

