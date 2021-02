Lunetta Savino | lo scatto magnetico del passato | da togliere il fiato!

CarmenGerardo87 : RT @tizianosmile1: Lunetta Savino resterai sempre Cettina Gargiulo nel cuore di tutti noi ti amiamo. ???? #isolitiignoti - dumurin : RT @bubinoblog: LUNETTA SAVINO: LUISA RANIERI È L'ATTRICE CHE INCARNA MEGLIO L'AVVENENZA MEDITERRANEA - JessyRelly : RT @bubinoblog: LUNETTA SAVINO: LUISA RANIERI È L'ATTRICE CHE INCARNA MEGLIO L'AVVENENZA MEDITERRANEA - gianlu_79 : RT @bubinoblog: LUNETTA SAVINO: LUISA RANIERI È L'ATTRICE CHE INCARNA MEGLIO L'AVVENENZA MEDITERRANEA - bubinoblog : LUNETTA SAVINO: LUISA RANIERI È L'ATTRICE CHE INCARNA MEGLIO L'AVVENENZA MEDITERRANEA -

Ultime Notizie dalla rete : Lunetta Savino

SoloGossip.it

Comincia così la seconda puntata di Lolita Lobosco , la nuova serie di Rai1 con Luisa Ranieri ,e Filippo Scicchitano , tratta dai romanzi di Gabriella Genisi , che la scorsa settimana ...Ha inoltre lavorato con Gigi Savoia, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande, Gianfelice Imparato e, solo per citarne alcuni. Ed è stato diretto da Francesco Rosi, Marco Tullio Giordana, ...«Nelle smorfie di Cesarano? C’è un po’ della mia anima da “guitto”». Giovanni Allocca (nella foto a destra), 45 anni, di Portici, nel cast de ...Chiedono il suo rilascio visto che non esiste alcuna base legale per la detenzione”, si legge nel post È quanto si apprende dalla pagina Facebook degli attivisti ‘Patrick libero’ che citano i legali d ...