L' ultimo commissario Montalbano segna la svolta hot dell' eroe tv

Allacciate le cinture: l'8 marzo arriva su RaiUno la svolta 'hot' del commissario Montalbano. È una svolta epocale non solo nell'esistenza televisiva dell'eroe di Camilleri, titolare di ascolti record fin dal suo esordio, nel 1999, ma anche negli stereotipi consolidati del poliziotto da piccolo schermo. Per convenzione, tanto il commissario di Vigàta quanto la sua variegata discendenza da prima serata si corredano di emozioni amorose e anche erotiche, all'occorrenza. A esonerarli dall'umana lascivia intervengono però nei copioni opportune distanze dall'essere amato. Sono distanze geografiche, come nel caso di Livia per Montalbano, o esistenziali, come nel caso del Rocco Schiavone di Marco Giallini, in perenne dialogo con la consorte defunta.

