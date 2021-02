Lopalco, scuola: alunni a casa il più possibile, scelta impopolare ma tristemente necessaria. Anche indipendentemente dai vaccini agli insegnanti La Stampa, intervista all'assessore alla Salute della Regione Puglia (Di domenica 28 febbraio 2021) Ora Anche quelli che dicevano che la scuola è sicura e non è un luogo di contagio cominciano a tentennare o a ricredersi. Bisogna prendere atto che, con questo quadro epidemiologico, e con l’impatto delle varianti, insistere sulle lezioni in classe è troppo rischioso. Lo ha dichiarato, fra le altre cose, Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia. È stato intervistato da La Stampa: fra i concetti espressi, quello della necessità di tenere gli allievi il più a lungo possibile a casa, con la didattica a distanza, ciò Anche indipendentemente dai vaccini agli operatori scolastici, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 febbraio 2021) Oraquelli che dicevano che laè sicura e non è un luogo di contagio cominciano a tentennare o a ricredersi. Bisogna prendere atto che, con questo quadro epidemiologico, e con l’impatto delle varianti, insistere sulle lezioni in classe è troppo rischioso. Lo ha dichiarato, fra le altre cose, Pier LuigiSanità. È statoto da La: fra i concetti espressi, quellonecessità di tenere gli allievi il più a lungo, con la didattica a distanza, ciòdaioperatori scolastici, ...

zazoomblog : Covid Lopalco: “A scuola ci si contagia. Per me studenti a casa fino a tutto aprile” - #Covid #Lopalco: #scuola… - Teresafas : 'll rischio che i ragazzi si infettino tra loro, portando poi il virus a casa, resta. A prescindere dalla vaccinazi… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid, Lopalco: “A scuola ci si contagia. Per me studenti a casa fino a tutto aprile” - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Lopalco: 'In aula ci si contagia, studenti a casa per tutto aprile' #covid - orizzontescuola : Covid, Lopalco: “A scuola ci si contagia. Per me studenti a casa fino a tutto aprile” -